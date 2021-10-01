بعد فضيحة بنفيكا .. بديل كومان يثير أزمة في برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مستقبل الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني أصبح مجهولا ولا أحد يراهن على استمراره وذلك بعد خسارة برشلونة من نظيره بنفيكا البرتغالي بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأنه إذا أراد برشلونة إقالة كومان فإن الفريق الكتالوني لديه مباراة يوم السبت أمام أتلتيكو مدريد تليها فترة التوقف الدولي والجواب النهائي في رأس خوان لابورتا رئيس البرسا.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن أي سيناريو ممكن والشيء الوحيد المؤكد أن إدارة برشلونة لم ترغب في اتخاذ أي قرار الليلة الماضية وأجلت كل شيء حتى وقت لاحق.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه في حالة رحيل كومان فإن المدير الفني المقبل يجب أن يمتلك أسلوب كرويف أو جوارديولا.





ولفتت الصحيفة الإسبانية أنه يوجد اختلاف بين رأي الإدارة ولابورتا بشأن تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي للسد القطري الذي يحظى بدعم كبير لكن لابورتا ما زال مترددا لأنه يعتقد أنه لم يكتسب الخبرة اللازمة بعد.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه هناك روبرتو مارتينيز المدير الفني لبلجيكا وأنه يحظى بدعم من مجلس إدارة برشلونة لكن دون إجماع.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي السابق هو أكثر المدربين الذين يعجبون لابورتا، حيث يثق في المراهنة عليه على غرار ما فعله مع ريكارد وجوارديولا.