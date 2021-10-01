Advertisements

بعد فضيحة بنفيكا .. بديل كومان يثير أزمة في برشلونة

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 12:36 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مستقبل الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني أصبح مجهولا ولا أحد يراهن على استمراره وذلك بعد خسارة برشلونة من نظيره بنفيكا البرتغالي بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأنه إذا أراد برشلونة إقالة كومان فإن الفريق الكتالوني لديه مباراة يوم السبت أمام أتلتيكو مدريد تليها فترة التوقف الدولي والجواب النهائي في رأس خوان لابورتا رئيس البرسا.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن أي سيناريو ممكن والشيء الوحيد المؤكد أن إدارة برشلونة لم ترغب في اتخاذ أي قرار الليلة الماضية وأجلت كل شيء حتى وقت لاحق.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه في حالة رحيل كومان فإن المدير الفني المقبل يجب أن يمتلك أسلوب كرويف أو جوارديولا.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أنه يوجد اختلاف بين رأي الإدارة ولابورتا بشأن تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي للسد القطري الذي يحظى بدعم كبير لكن لابورتا ما زال مترددا لأنه يعتقد أنه لم يكتسب الخبرة اللازمة بعد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه هناك روبرتو مارتينيز المدير الفني لبلجيكا وأنه يحظى بدعم من مجلس إدارة برشلونة لكن دون إجماع.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي السابق هو أكثر المدربين الذين يعجبون لابورتا، حيث يثق في المراهنة عليه على غرار ما فعله مع ريكارد وجوارديولا.

أخبار تهمك

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ يوم

عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يعلن رسميا فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.."شريف" يسجل أول هدف لمصر في عهد كيروش (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - لابورتا يتخذ قراره النهائي بشأن إقالة كومان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كيروش يستقر على تشكيل مصر لمباراة ليبيريا وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موقف مرتضي منصور النهائي من انتخابات نادي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - ثلاثي برشلونة يطالبون لابورتا بإقالة كومان.. لا يعرف شيئًا عن التدريب

منذ حوالي 9 ساعات

بعد فضيحة بنفيكا .. بديل كومان يثير أزمة في برشلونة

منذ ساعة و 10 دقيقة

تعرف على موقف مصابي ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

رضا عبد العال يكشف الأسماء الأقرب لمغادرة معسكر المنتخب

منذ ساعة الا ربع

المدرب الأقرب لقيادة برشلونة خلفاً لكومان

منذ ربع ساعة

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:22 ص

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

عاجل.. موقف مرتضي منصور النهائي من انتخابات نادي الزمالك

12:01 ص

عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

10:01 م

رضا عبد العال يكشف الأسماء الأقرب لمغادرة معسكر المنتخب

01:00 ص

عاجل.. الزمالك يعلن رسميا فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة

12:27 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements