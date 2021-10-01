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إبراهيم عيسى: الشعب المصري عبر بالبلاد مرحلة صعبة جدًا (فيديو)

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 05:46 ص
إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن مصر حاليًا في المرحلة الطبيعية بعد 10 سنوات من الاضطراب والفوضى والارتباك وغياب الرؤية والصراعات الصغيرة والكبيرة والإرهاب الوجودي.

وأشار "عيسى"، خلال برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الخميس، إلى أنه كان هناك تيارًا إسلاميًا خائنًا لا يؤمن على الوطن حاول السيطرة على البلاد، مضيفًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بقدرته على التحمل والصبر والقبول ومؤسسات الدولة تمكنوا من عبور هذه المرحلة.

وأضاف الإعلامي، أن المجتمع بأكمله شارك في الخروج من الأزمة، وإعادة مصر لوضعها الطبيعي، متابعًا: "الشعب المصري عبر بمصر مرحلة صعبة جدًا".

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جماعة الإخوان بوابة الفجر الفجر إبراهيم عيسى

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