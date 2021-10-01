بيع رفعت لفيوتشر مقابل استرداد حلبية لأمواله!

وقع أحمد رفعت جناح أيسر النادى المصرى البورسعيدى فجر أمس الخميس لنادى فيوتشر، لمدة ثلاث سنوات مقابل 23 مليون جنيه للنادى المصرى، وحصول اللاعب على 11 مليون جنيه.





وحضر توقيع العقد أحد أعضاء لجنة التعاقدات بمجلس إدارة المصرى وتأتى هذه الخطوة منافية تماما لما سبق وأن أعلن عنه أحد أعضاء مجلس ادارة النادى المصرى، بأن اللاعب ليس للبيع وأن عقده سارى مع الفريق البورسعيدى حتى انتهائه بعد موسمين .





وكان ضمن الاتفاقات التى صاحبت توقيع العقد أن يظل اللاعب ضمن صفوف النادى المصرى ولا ينتقل رسميا لنادى فيوتشر إلا بعد إنتهاء انتخابات مجلس إدارة المصرى المزمع اجراؤها فى نوفمبر المقبل، وذلك خشية لأى ردود أفعال غاضبة من قبل جماهير النادى المصرى، إلا أن الطرف الأخر رفض هذا الاتفاق.3





وقد حاول عضو لجنة التعاقدات التأثير على اللاعب أحمد رفعت بأن يستمر للعب ضمن صفوف النادى المصرى لمدة أربعة مباريات، ثم يعلن بعدها رسميا الانتقال لنادى فيوتشر إلا أن اللاعب رفض وبشدة وقال إنه لن يشارك فى خداع جماهير المصرى من أجل مسألة انتخابية لاتخصه .





وعلمت الفجر من مصادره، أن سمير حلبية رئيس المصري قد وافق على بيع اللاعب حتى يسترد أمواله التى صرفها على صفقات اللاعبين الجدد الذين انضموا لصفوف الفريق.



