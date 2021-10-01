Advertisements

بيع رفعت لفيوتشر مقابل استرداد حلبية لأمواله!

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 12:40 ص
أحمد رفعت
أحمد رفعت
وقع أحمد رفعت جناح أيسر النادى المصرى البورسعيدى فجر أمس الخميس لنادى فيوتشر، لمدة ثلاث سنوات مقابل 23 مليون جنيه للنادى المصرى، وحصول اللاعب على 11 مليون جنيه.

وحضر توقيع العقد أحد أعضاء لجنة التعاقدات بمجلس إدارة المصرى وتأتى هذه الخطوة منافية تماما لما سبق وأن أعلن عنه أحد أعضاء مجلس ادارة النادى المصرى، بأن اللاعب ليس للبيع وأن عقده سارى مع الفريق البورسعيدى حتى انتهائه بعد موسمين .

وكان ضمن الاتفاقات التى صاحبت توقيع العقد أن يظل اللاعب ضمن صفوف النادى المصرى ولا ينتقل رسميا لنادى فيوتشر إلا بعد إنتهاء انتخابات مجلس إدارة المصرى المزمع اجراؤها فى نوفمبر المقبل، وذلك خشية لأى ردود أفعال غاضبة من قبل جماهير النادى المصرى، إلا أن الطرف الأخر رفض هذا الاتفاق.3

وقد حاول عضو لجنة التعاقدات التأثير على اللاعب أحمد رفعت بأن يستمر للعب ضمن صفوف النادى المصرى لمدة أربعة مباريات، ثم يعلن بعدها رسميا الانتقال لنادى فيوتشر إلا أن اللاعب رفض وبشدة وقال إنه لن يشارك فى خداع جماهير المصرى من أجل مسألة انتخابية لاتخصه .

وعلمت الفجر من مصادره، أن سمير حلبية رئيس المصري قد وافق على بيع اللاعب حتى يسترد أمواله التى صرفها على صفقات اللاعبين الجدد الذين انضموا لصفوف الفريق.

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على موقف مصابي ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

عاجل.."شريف" يسجل أول هدف لمصر في عهد كيروش (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "شريف" يرسم البسمة على وجه كيروش بهدف ثان لمصر(فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موقف مرتضي منصور النهائي من انتخابات نادي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

رضا عبد العال يكشف الأسماء الأقرب لمغادرة معسكر المنتخب

منذ 42 دقيقة

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ يوم

عاجل.. كيروش يستقر على تشكيل مصر لمباراة ليبيريا وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - لابورتا يتخذ قراره النهائي بشأن إقالة كومان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك يعلن رسميا فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل - ثلاثي برشلونة يطالبون لابورتا بإقالة كومان.. لا يعرف شيئًا عن التدريب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بعد فضيحة بنفيكا .. بديل كومان يثير أزمة في برشلونة

منذ ساعة و 6 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:22 ص

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

عاجل.. موقف مرتضي منصور النهائي من انتخابات نادي الزمالك

12:01 ص

عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

10:01 م

عاجل.. الزمالك يعلن رسميا فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة

12:27 ص

رضا عبد العال يكشف الأسماء الأقرب لمغادرة معسكر المنتخب

01:00 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements