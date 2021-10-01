الصلح بين حمو بيكا وعمر كمال.. تعرف على التفاصيل









شارك مطرب المهرجانات حمو بيكا صورة له مع المطرب عمر كمال من كواليس مشاركتهما في تقديم أغنية بالحلقة الأخيرة من مسلسل بنت السلطان التي قامت روجينا ببطولته مع أحمد مجدي في رمضان الماضي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.









وعلق حمو بيكا على الصورة قائلا:" أخويا حبيبي #عمر_كمال كل سنة وانت طيب وناجح ويارب تكون سنه رزق ونجاح ليك ويحققلك كل حاجة حلوة يا حبيب اخوك.. وربنا يبعد عنا الشياطين".





ورد عمر كمال عليه قائلا:" بالرغم كل الخلافات اللى بينا بس انا بحبك يا بيكا .. والمشكلة إنك دايما بتفهمني غلط .. بس أنا بحبك ومنساش إنك كنت عتبة خير ورزق ليا .. نفسى نرجع أنا وأنت وحسن زى زمان والله .. أنا بحبكم وانتوا اخواتى ربنا يصلح حالنا .. شكرا ع البوست الحلو وانت طيب يا حبيبى ربنا يسعدك ونفرح بعيالك".





وكان قد وقع خلاف كبير منذ أكثر من شهرين بين حمو بيكا وعمر كمال بسبب تصريحات الأخير التليفزيونية، مع الاعلامي عمرو أديب، بأنه ليس مغنيا وإنما مؤديا.



