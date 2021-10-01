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تعرف على موقف مصابي ريال مدريد

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 12:58 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد زويد
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موقف المصابين في الفريق الأول بكرة القدم لنادي ريال مدريد، قبل مواجهة إسبانيول بالجولة المقبلة من الدوري الإسباني.

مارسيلو لم يشارك في التدريبات الجماعية لكنه سيعود قريبا
وبحسب شبكة "كادينا سير" الإسبانية، فإن موقف اللاعبين المصابين، وأكدت أن مارسيلو تمكن من العمل بالكرة، ولكن لم يشارك في التدريبات الجماعية بعد.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب البرازيلي قد يعود إلى المشاركة في التدريبات الجماعية بعد فترة التوقف الدولي، منتصف أكتوبر المقبل.

وجاء الخبر السار للمدرب كارلو أنشيلوتي هو استعادة فيرلاند ميندي، الذي لم يشارك في أي مباراة هذا الموسم بسبب الإصابة، وأصبح جاهزًا بعدما شارك في التدريبات الجماعية صباح أمس.

ويتدرب داني سيبايوس وجاريث بيل بالإضافة لكارفخال داخل صالة الألعاب الرياضية، وأمامهم فترة للعودة من أجل المشاركة بالتدريبات الجماعية.

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