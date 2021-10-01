رضا عبد العال يكشف الأسماء الأقرب لمغادرة معسكر المنتخب

أكد رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك الأسبق أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني ظلم بعض اللاعبين بعد أن منح الفرصة لوقت محدود في مباراة ليبيريا الودية.





وقال عبد العال عبر برنامج البريمو بقناة TEN إن المستوى ليس مبشراً في مباراة ليبيريا الودية مؤكداً أن هناك لاعبين كانوا يستحقون الانضمام للمنتخب وخاصة المدافع أسامة جلال نجم بيراميدز وعمرو السيسي لاعب وسط طلائع الجيش.





وتوقع عبد العال استبعاد بعض العناصر من قائمة معسكر المنتخب الوطني قبل لقائي ليبيا يومي 8 و11 أكتوبر المقبل بتصفيات كأس العالم على رأسهم ثنائي الطلائع أحمد سمير ومهند لاشين وعلي جبر ومحمد صبحي حارس المرمى ومحمد حمدي أو أحمد فتوح.





وأبدى عبد العال دهشته من عدم إعلان الجهاز الفني للمنتخب الوطني عن تفاصيل إصابة فتوح قبل ودية ليبيريا.