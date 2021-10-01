مصطفى حجاج عن أحمد سعد: لو قعدنا ١٠٠ سنة مش هيجي صوت زيه"









حل المطرب مصطفى حجاج، اليوم ضيفًا على الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، مقدمة برنامج "لايف من الدوبلكس"، المذاع عبر شاشة قناة "ON E الفضائية"، خلال يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء حيث قدم خلالها العديد من الأغاني منها "خطوة ياصاحب الخطوة" "انا بتقطع من جوايا"، "يابتاع النعنع يامنعنع" .









وأوضح مصطفى حجاج قائلاً: "أنا زي ما أنا في روض الفرج.. هناك أهلي وصحابي ومش هنقل من هناك انا قاعد زي ما أنا مليش في جو الكمبوندات ده ".









وتابع : "بغني من وأنا عندي ١٣ سنة بقالي ٢٠ سنة بغني و كنت بغني في أفراح وزفاف".









وعندما سألته فاهيتا عن أغنية "ع الدوغرى" وأحمد سعد أجاب : "أحمد سعد شخصية تتحب وحياه ربنا.. صوت لو قعدنا ١٠٠ سنة مش هيجي صوت زيه".





وأوضح : "بلحن أغاني ليا بتعتي أنا وفي أغاني نازلة الفترة اللي جايه جديدة إن شاء الله".





يذكر أن حجاج طرح قبل أيام أغنية جديدة بعنوان " ع الدوغري"، تجمعه بالفنان أحمد سعد، وهي من كلمات مصطفي حسن ، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع أحمد حسام، وإلهامي دهيمة، ماستر هاني محروس.







