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مصطفى حجاج عن أحمد سعد: لو قعدنا ١٠٠ سنة مش هيجي صوت زيه"

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 01:19 ص
مصطفى حجاج وأبلة فاهيتا
مصطفى حجاج وأبلة فاهيتا
رضوى خالد


حل المطرب مصطفى حجاج، اليوم ضيفًا على الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، مقدمة برنامج "لايف من الدوبلكس"، المذاع عبر شاشة قناة "ON E الفضائية"،  خلال يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء حيث قدم خلالها العديد من الأغاني منها "خطوة ياصاحب الخطوة" "انا بتقطع من جوايا"، "يابتاع النعنع يامنعنع" .


وأوضح مصطفى حجاج قائلاً: "أنا زي ما أنا في روض  الفرج.. هناك أهلي وصحابي ومش هنقل من هناك  انا قاعد زي ما أنا مليش في جو الكمبوندات ده ".


وتابع : "بغني من وأنا عندي ١٣ سنة بقالي ٢٠ سنة بغني و كنت بغني في  أفراح وزفاف".


وعندما سألته فاهيتا عن أغنية "ع الدوغرى" وأحمد سعد أجاب : "أحمد سعد شخصية تتحب وحياه ربنا.. صوت لو قعدنا ١٠٠ سنة مش هيجي صوت زيه".

وأوضح : "بلحن أغاني ليا بتعتي أنا وفي أغاني نازلة الفترة اللي جايه جديدة إن شاء الله".

يذكر أن حجاج طرح قبل أيام أغنية جديدة بعنوان " ع الدوغري"، تجمعه بالفنان أحمد سعد، وهي من كلمات مصطفي حسن ، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع أحمد حسام، وإلهامي دهيمة، ماستر هاني محروس.


و تصدرت أغنية “ ع الدوغرى ”  تريند رقم 1 على موقع اليوتيوب .

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