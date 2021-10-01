ياسر عبد الرؤوف: إعتزال محمد صلاح قرار صائب ولجنة الحكام ظلمته



أكد ياسر عبد الرؤوف عضو لجنة الحكام السابق في تصريحات تليفزيونية مع الاعلامي خالد الغندور بأن عدم تواجد الحكم المساعد محمد صلاح عبد الفتاح ضمن معسكر تقنية الفيديو كان مخالفا لمعايير الكفاءة والخبره .



وأشار إلى إن صلاح من أصحاب الخبرات الكبيره والتي كان يجب الإستعانه بها في مشروع الVAR .



وأكد عبد الرؤوف ان المعسكر يوجد به بعض العناصر قليلة الخبره من وجهة نظره في مسابقة الدوري الممتاز وأن هناك عناصر أخرى تملك من الكفاءه الفنيه والخبرات الكبيره لم يتم إختيارها .



وأعرب عبد الرؤوف عن حزنه لقرار إعتزال صلاح التحكيم موضحا انها خساره كبيره رغم إنه صاحب حق في هذا القرار الصعب لما وقع عليه ظلم من لجنة الحكام الرئيسية .