Advertisements

ياسر عبد الرؤوف: إعتزال محمد صلاح قرار صائب ولجنة الحكام ظلمته

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 01:23 ص
بوابة الفجر
ميادة كرم

أكد ياسر عبد الرؤوف عضو لجنة الحكام السابق في تصريحات تليفزيونية مع الاعلامي خالد الغندور بأن عدم تواجد الحكم المساعد محمد صلاح عبد الفتاح ضمن معسكر تقنية الفيديو كان مخالفا لمعايير الكفاءة والخبره .

وأشار إلى إن صلاح من أصحاب الخبرات الكبيره والتي كان يجب الإستعانه بها في مشروع الVAR .

وأكد عبد الرؤوف ان المعسكر يوجد به بعض العناصر قليلة الخبره من وجهة نظره في مسابقة الدوري الممتاز وأن هناك عناصر أخرى تملك من الكفاءه الفنيه والخبرات الكبيره لم يتم إختيارها .

وأعرب عبد الرؤوف عن حزنه لقرار إعتزال صلاح التحكيم موضحا انها خساره كبيره رغم إنه صاحب حق في هذا القرار الصعب لما وقع عليه ظلم من لجنة الحكام الرئيسية .

أخبار تهمك

عاجل - لابورتا يتخذ قراره النهائي بشأن إقالة كومان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موقف مرتضي منصور النهائي من انتخابات نادي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.."شريف" يسجل أول هدف لمصر في عهد كيروش (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على موقف مصابي ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بعد فضيحة بنفيكا .. بديل كومان يثير أزمة في برشلونة

منذ ساعة و 7 دقيقة

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك يعلن رسميا فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل - ثلاثي برشلونة يطالبون لابورتا بإقالة كومان.. لا يعرف شيئًا عن التدريب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كيروش يستقر على تشكيل مصر لمباراة ليبيريا وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 11 ساعة

المدرب الأقرب لقيادة برشلونة خلفاً لكومان

منذ 13 دقيقة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ يوم

رضا عبد العال يكشف الأسماء الأقرب لمغادرة معسكر المنتخب

منذ 43 دقيقة

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:22 ص

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

عاجل.. موقف مرتضي منصور النهائي من انتخابات نادي الزمالك

12:01 ص

عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

10:01 م

عاجل.. الزمالك يعلن رسميا فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة

12:27 ص

رضا عبد العال يكشف الأسماء الأقرب لمغادرة معسكر المنتخب

01:00 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements