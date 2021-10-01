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رضا عبد العال: المنتخب لم يقدم الأداء المنتظر.. وعلامة استفهام حول مشاركة الشناوي

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 01:28 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
احمد عصام
أكد رضا عبد العال ، نجم الأهلي والزمالك الأسبق ، أن منتخب مصر لم يقدم الأداء المنتظر في ودية ليبيريا التي فاز بها الفراعنة بنتيجة 2-0 مساء اليوم الخميس على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال عبد العال عبر برنامج (البريمو) بقناة TEN إن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب مصر ظل طوال ودية ليبيريا واقفاً على الخط رغم أنه لا يعلم قدرات اللاعبين وبالتالي كان يحتاج للجلوس على مقاعد البدلاء من أجل تقييم مستوى اللاعبين.

وأشار إلى أنه كان من الأفضل تأجيل ودية ليبيريا إلى يوم الأحد المقبل من أجل إتاحة الفرصة لضم بعض اللاعبين المحترفين ومشاهدتهم مؤكداً أن مشاركة الحارس محمد الشناوي لأكثر من 60 دقيقة بشكل أساسي ظلم باقي الحراس لعدم متابعتهم وتقييمهم بالشكل الكافي.

وأضاف:" الشناوي سيلعب أساسياً في مواجهتي ليبيا بتصفيات كأس العالم وبالتالي كان الأفضل أن يشاهد باقي الحراس".

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