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المدرب الأقرب لقيادة برشلونة خلفاً لكومان

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 01:30 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن الأسماء المرشحة لخلافة المدير الفني الهولندي رونالد كومان في تدريب برشلونة بعد السقوط أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.

5 مرشحين لخلافة رونالد كومان في برشلونة
ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أفادت أنه تم وضع 5 مرشحين لخلافة رونالد كومان في تدريب برشلونة، مع حصول واحد منهم على ثقة رئيس النادي خوان لابورتا.

ووضع برشلونة معايير قبل التعاقد مع مدرب جديد لخلافة كومان، وأهمها أن يكون لديه تقاليد برشلونة بشأن أسلوب اللعب وطريقة التعامل مع اللاعبين الشباب.

ويفضل خوان لابورتا، أندريا بيرلو هو المدرب المفضل لخلافة كومان، يحبه كثيرًا لأنه كان لاعبًا رائعًا، كما أنه مدرب شاب وبلا فريق الآن، ولن يكلف النادي الكتالوني كثيرًا، ويرى فيه الرئيس أنه يشبه ريكارد في بداياته.

ويرى لابورتا أن بيرلو مثلما كان لاعبا رائعا سيكن مدربا عظيما، لكن ما يمكن أن يعيق الأمر هو أن تكتيكات المدرب إيطالية، وموسمه الأول مع يوفنتوس كان يعاني حتى حقق المركز الرابع والتأهل لدوري أبطال أوروبا في المباراة الأخيرة.

ويتلقي أيضًا تشافي هيرنانديز الكثير من الدعم الداخلي والخارجي، حيث لديه ما يكفي من إرث كرويف وجوارديولا ولا يمكن إنكار ذلك، وهو ما يظهر في طريقة لعب فريقه السد القطري.

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