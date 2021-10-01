بالأبيض.. دارين حداد تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصويرية لها









شاركت الفنانة التونسية دارين حداد، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.









وظهرت دارين حداد بإطلالة مميزة مرتدية روب أبيض أنيق، واعتمدت على مكياج جريء أبرز جمال، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.







