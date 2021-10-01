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بالأبيض.. دارين حداد تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصويرية لها

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 01:48 ص
دارين حداد
دارين حداد
ولاء عبد الناصر


شاركت  الفنانة التونسية دارين حداد، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهرت دارين حداد بإطلالة مميزة مرتدية روب أبيض أنيق، واعتمدت على مكياج جريء أبرز جمال، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

 

يذكر أن دارين حداد خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل تونسي بعنوان "الجاسوس" وهو بطولة لطفى العبدلى، دارين حداد، رياض النهدى، لطيفة القفصى، حمدى غوار وغيرهم من النجوم

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منوعات فنانة دارين حداد انستجرام إطلالة جديدة

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