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بهذه الطريقة.. جميلة عوض تحتفل بنجاح فيلمها الجديد "عروستي"

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 02:20 ص
جميلة عوض
جميلة عوض
ولاء عبد الناصر


شاركت  الفنانة جميلة عوض صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت جميلة عوض في الصور برفقة جمهورها احتفالا بفيلم عروستي و علقت قائلة : الأسبوع الماضي كان حلمًا مع كل الأشخاص الذين شاركوا هذه اللحظة بأحاسيسهم المحبة الإيجابية.. عروستي".


يذكر أن فيلم «عروستي» من إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، وبالإضافة لـ أحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولته صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف.

الكلمات المفتاحية

فيلم عروستي سينما سوشيال ميديا جميلة عوض

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