بهذه الطريقة.. جميلة عوض تحتفل بنجاح فيلمها الجديد "عروستي"









شاركت الفنانة جميلة عوض صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وظهرت جميلة عوض في الصور برفقة جمهورها احتفالا بفيلم عروستي و علقت قائلة : الأسبوع الماضي كان حلمًا مع كل الأشخاص الذين شاركوا هذه اللحظة بأحاسيسهم المحبة الإيجابية.. عروستي".







