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أزمة في الأهلي بسبب أجايي

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 02:02 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
تسبب النيجيري جونيور أجايي نجم الأهلي في حدوث أزمة كبيرة داخل القلعة الحمراء بسبب وضعه في قائمة الانتظار لحين وصول عرض مناسب لبيع النجم النيجيري.

ويأمل أجايي في التوصل إلى حل مع الأهلي بمقتضاه يفسخ عقده مع المارد الأحمر ومن ثم الانضمام إلى أحد الأندية المهتمة بالتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي مستغلا أن عقده مع الأهلي شارف على الانتهاء.

ويبذل مسئولو الأهلي محاولاتهم من أجل إقناع أجايي بالانضمام إلى فاركو على سبيل الإعارة من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباريات واللعب كأساسي.

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