ليدز يؤمن فيليبس من اليونايتد

بدأ نادي ليدز يونايتد محاولاته لتأمين مستقبل لاعب وسطه الإنجليزي كالفن فيليبس، في ظل رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد معه، خلال الفترة المقبلة.





وبحسب صحيفة "ذا صن"، فمع تألق لاعب الوسط مع ليدز في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، وشق طريقه إلى تشكيلة إنجلترا بقيادة جاريث ساوثجيت.





ويحرص نادي مانشستر يونايتد على التعاقد مع لاعب وسط جديد، في ظل المستوى المتذبذب الذي يقدمه اللاعبون المتواجدون في هذا المركز حاليًا.





وكانت النية تتجه لضم لاعب وسط وست هام يونايتد ديكلان رايس الذي تقدر قيمته بـ100 مليون جنيه إسترليني، لكن إدارة النادي حولت اهتمامها إلى فيليبس، لانخفاض كلفته مقارنة برايس.





وفتح ليدز باب المحادثات مع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، بهدف تقديم عقد جديد له، حيث سينتهي عقده الحالي في عام 2024.



