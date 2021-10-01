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ضربة قوية لأتلتيكو مدريد قبل مواجهة برشلونة

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 02:30 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
 يستضيف حامل لقب الدوري الإسباني للموسم الكروي الماضي فريق أتلتيكو مدريد برشلونة مساء يوم السبت المقبل على ملعبه واندا متروبوليتانو في أول مباراة ستشهد حضور كامل الجمهور في معقل "الروخيبلانكوس".

وخاض "الروخيبلانكوس" مرانا صباحيا ركز فيه الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب الفريق على تحسين الجانب الهجومي للفريق، خاصة مع معاناته خلال الفترة الماضية بشأن تسجيل الأهداف.

ونجح أتلتيكو في خطف ثلاث نقاط صعبة من ملعب ميلان حينما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف واحد في دوري أبطال أوروبا، لكنه في الليجا خسر أمام ألافيس بهدف نظيف، واضطر لقلب تأخره أيضا أمام خيتافي لانتصار 1-2 وبالمثل أمام إسبانيول 1-2 وتعادل أمام فياريال 2-2.

كما تعادل سلبيا أمام بورتو وبيلباو، وكلاهما في معقله، لذا يبحث سيميوني عن حلول، تتضمن الدفع بمهاجميه الأربعة، الفرنسي أنطوان جريزمان، الأرجنتيني أنخيل كوريا، البرتغالي جواو فيلكس والأوروجوائي لويس سواريز، كما حدث في مباراة ميلان الإيطالي.

وسيغيب عن المواجهة المقبلة لاعب الوسط الفرنسي جيوفري كوندوجبيا، بسبب الإيقاف لمباراة واحدة بسبب تراكم البطاقات.

ويحتل أتلتيكو المركز الرابع في جدول الليجا برصيد 14 نقطة، متأخرا بثلاث نقاط عن ريال مدريد المتصدر، بينما يتفوق بنقطتين عن برشلونة الذي يمتلك مباراة مؤجلة.

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