كارتيرون يرفع طلبا جديدا لإدارة الزمالك

طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، من حسين لبيب رئيس القلعة البيضاء، بإنهاء أزمة المستحقات المالية الخاصة باللاعبين.





وهذا قبل بدء المشوار الإفريقى أمام توسكر الكينى يوم 16 أكتوبر المقبل، خصوصًا بعد انقطاعهم عن التدريبات فى الأيام الماضية قبل أن يتدخل لحل المشكلة مع اللاعبين.





وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن كارتيرون يتخوف من تأثير الأزمات المالية على اللاعبين عقب تأخر صرف مستحقات الموسم الماضى، وذلك جانب مكافأة الفوز بالدورى، بالإضافة إلى مقدم عقود الموسم الجديد.





وطالب الفرنسى وضع حلولاً مناسبة للاعبين، خوفًا من ظهور حالة تمرد داخل الفريق فى ظل الأوضاع الصعبة للنادى، بعد حرمان الفريق من الاستفادة من الصفقات الجديدة بسبب قرار "فيفا" بحرمان الزمالك من التعاقدات خلال فترتى قيد.





ويستعد نادي الزمالك بطل الدوري للدفاع عن لقبه في الموسم الجديد، واستئناف بطولة كأس مصر التي وصل خلالها إلى الدور نصف النهائي.



