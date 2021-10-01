نيللي كريم تكشف كواليس ليلة زفافها على هشام عاشور









حلت النجمة نيللى كريم وزوجها بطل الإسكواش هشام عاشور وأخيه رامى عاشور ضيوفا على برنامج "معكم منى الشاذلى"، الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، على قناةcbc الفضائية.





وكشفت نيللى كريم عن كواليس فرحها حيث قالت: "أنا وهشام مكناش عايزين نعمل فرح، قلنا نكتب الكتاب بحضور 10 أفراد ونسافر أمريكا، قعدنا نحسبها وصلنا لـ 18 شخصا، بعد كدة ناس عرفوا كلمونى وقالوا لى: إحنا جايين، وفجأة الخبر اتنشر".





وتابعت: "عمرى ما اتبسطت كدة فى حياتى، وحبيت الاسكواش قوى بعد زواجى من هشام، لعبة صعبة محتاجة ذكاء ولياقة".







