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نيللي كريم تكشف كواليس ليلة زفافها على هشام عاشور

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 02:38 ص
نيللي كريم وزوجها
نيللي كريم وزوجها
ولاء عبد الناصر


حلت النجمة نيللى كريم وزوجها بطل الإسكواش هشام عاشور وأخيه رامى عاشور ضيوفا على برنامج "معكم منى الشاذلى"، الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، على قناةcbc الفضائية.

 
وكشفت نيللى كريم عن كواليس فرحها حيث قالت: "أنا وهشام مكناش عايزين نعمل فرح، قلنا نكتب الكتاب بحضور 10 أفراد ونسافر أمريكا، قعدنا نحسبها وصلنا لـ 18 شخصا، بعد كدة ناس عرفوا كلمونى وقالوا لى: إحنا جايين، وفجأة الخبر اتنشر".

وتابعت: "عمرى ما اتبسطت كدة فى حياتى، وحبيت الاسكواش قوى بعد زواجى من هشام، لعبة صعبة محتاجة ذكاء ولياقة".


وكانت آخر أعمال نيللي كريم مسلسل «ضد الكسر»، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه، وشاركها البطولة كل من محمد فراج، لقاء الخميسي، هشام إسماعيل، مصطفي درويش، تارا عماد، حمزة العيلي، نهير أمين، نور إيهاب، لؤي عمران، سينتيا خليفة، جمال يوسف، رمزي العدل، رغدة جلال وكوكبة من النجوم، من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.

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هشام عاشور نيللي كريم وزوجها نيللي كريم منى الشاذلي معكم فنانة حمزه العيلي

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