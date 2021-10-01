ماغي بو غصن تروي تأثير فكرة الموت عليها

كشفت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ ان فكرة الموت في مسلسل "​للموت​" بجزئه الاول عرضتها للإكتئاب. وقالت بو غصن إنها قصدت طبيباً نفسياً لمعالجة نفسها ووضع حد لهذه المشكلة.



كشفت الممثلة هذه الوقائع خلال مشاركتها في برنامج "بصراحة مع ماغي بو غصن وخالد القيش"، حيث تكلمت عن طفولتها، كاشفة انها كانت تلعب مع الصبيان وتربت بين 24 صبياً، كما وتطرقت ماغي الى بعض الامور الطريفة التي حدثت اثناء التصوير.



وكانت بو غصن نالت جائزة الموريكس دور عن فئة أفضل ممثلة عن دورها في العمل الدرامي.