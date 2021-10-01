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رضا عبد العال: السعيد سيقود المنتخب أمام ليبيا.. وحافظ الأنسب للجبهة اليسرى

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 03:00 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
توقع رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك الأسبق التشكيل الذي سيبدأ به المنتخب الوطني في لقاء ليبيا يوم 8 أكتوبر المقبل في تصفيات كأس العالم 2022. 

وقال عبد العال عبر برنامج البريمو بقناة TEN إن عبد الله السعيد نجم بيراميدز سيقود تشكيل الفراعنة في مواجهة ليبيا لأن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني منحه فرصة للمشاركة لأكثر من 65 دقيقة.

وأضاف:" محمد مجدي أفشة جلس بديلاً أغلب الوقت وبالتالي السعيد سيلعب بصفة أساسية".

وأوضح أن أيمن أشرف مدافع الأهلي لو لعب في مركز الظهير الأيسر سيكون خطأ فادح لأن المنتخب يحتاج لشق هجومي مميز.

وتوقع عبد العال تشكيل المنتخب على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: محمود حمدي الونش – أحمد حجازي – أكرم توفيق – كريم حافظ
الوسط: طارق حامد – عمرو السولية – عبد الله السعيد
الهجوم: محمد صلاح – رمضان صبحي – محمد شريف

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