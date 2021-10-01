موعد مباراة تشيلسي وساوثهامتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية مباراة تشيلسي وساوثهامتون في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.





موعد مباراة تشيلسي ضد ساوثهامتون في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة تشيلسي وساوثهامتون يوم السبت 2 أكتوبر 2021 على استاد ستامفورد بريدج معقل البلوز وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.





وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر والساعة الخامسة مساءا بتوقيت السعودية والساعة السادسة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN Sports HD 1 English ببث المباراة.





موقف تشيلسي وساوثهامتون في جدول الدوري الإنجليزي

يحتل تشيلسي المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة حصدها من 6 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر مباراة واحدة ويسعى البلوز في الموسم الحالي للتتويج بلقب البريميرليج والمنافسة بقوة على دوري أبطال أوروبا التي توج بها في الموسم الماضي على حساب مانشستر سيتي.





في حين يحتل ساوثهامتون المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط حصدها من 6 مباريات، حيث تعادل في 4 مباريات وخسر مبارتين ويطمح ساوثهامتون في التأهل إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.



