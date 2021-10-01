وسام حنا ينقل صرخة أهالي شهداء مرفأ بيروت برسالة مؤثرة

نقل الممثل اللبناني ​وسام حنا​ صرخة أهالي شهداء ​إنفجار مرفأ بيروت​ الذين اجتمعوا للمطالبة بالعدالة.



ونشر وسام صورة لأمهات الشهداء على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها بكلام مؤثر لوالدة ​الشهيد شربل متى​، بالقول: "في عدالة الارض، وفي عدالة السما، وفي زنودنا..بدي حق دم ابني!، والد الشهيد شربل متى".



ونال منشور وسام رواجا كبيرا بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين ساندوا أهالي الشهداء معبرين عن حزنهم الكبير، اذ ان جرح الإنفجار المدمّر ما زال ينزف الى ان تكشف الحقيقة ويحاسب مرتكبوه.