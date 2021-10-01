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ستيفاني عطالله تصدم الجمهور باللوك الجديد

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 03:55 ص
ستيفاني عطالله
ستيفاني عطالله
لمياء علي
أطلت الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله على الجمهور بتغير كبير في ملامحها.

ونشرت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صورة ظهرت فيها وقد غيرت لون شعرها المعتاد إلى الأشقر وصدمت الجمهور بتأثير هذا التغيير عليها، أعربوا عن إعجابهم به. وتركت على الصورة تعليق قالت فيه: "مساء الخير".

وكانت ستيفاني قد فاجأت الجمهور منذ فترة بصبغ شعرها باللون الأحمر، ليكون هذا التغيير الثاني بعد اللوك الأول.

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منوعات لوك جدبد فنانة سوشيال ميديا ستيفاني عطالله

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