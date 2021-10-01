Advertisements

انطلاق تصوير "ذهب أيلول" بمشاركة نجوم الأردن

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 04:27 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


باشرت كوادر مجموعة المركز العربي الإعلامية تصوير المسلسل الاجتماعي "ذهب أيلول" في مواقع عدة في العاصمة الأردنية عمّان، والمسلسل هو باكورة الإنتاجات التي بدأت المجموعة بتنفيذها للموسم المقبل.

يُقدّم "ذهب أيلول" حكايةً في ظِلال الوباء عن معاناة البشر في أوقات اللجوء، إذ يلتقون بمَن تتفتح فيهم براعم الحبِّ والتضامن، ويواجهونَ مَنْ نَمَتْ في دواخلهم بذور الاستغلال؛ كتجّار البشرِ الذين يسلِبون اللاجئين آمالَهم في العيش بكرامة.

وتشارك في المسلسل نخبة من الفنانين الأردنيين والعرب، في مقدّمهم: مرح جبر، عمار شلق، عاكف نجم، شكران مرتجى، دانا جبر، ساري الأسعد، إيلي شالوحي، نور صعب، لونا بشارة، ميثم صالح، حامد مرزوق، علي عليان، أميرة سمير وغيرهم من النجوم والفنانين والمواهب الشابة، والمسلسل يخرجه حماد الزعبي.

الكلمات المفتاحية

منوعات مسلسل اجتماعي فن شهب ايلول دارما

أخبار تهمك

الزمالك يصدم بن شرقي بقرار ناري

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. كيروش يستقر على تشكيل مصر لمباراة ليبيريا وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 16 ساعة

ضربة قوية لأتلتيكو مدريد قبل مواجهة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ يوم

عاجل.. مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.."شريف" يسجل أول هدف لمصر في عهد كيروش (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

رضا عبد العال: المنتخب لم يقدم الأداء المنتظر.. وعلامة استفهام حول مشاركة الشناوي

منذ حوالي 5 ساعات

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - ثلاثي برشلونة يطالبون لابورتا بإقالة كومان.. لا يعرف شيئًا عن التدريب

منذ حوالي 13 ساعة

رضا عبد العال يكشف الأسماء الأقرب لمغادرة معسكر المنتخب

منذ حوالي 5 ساعات

المدرب الأقرب لقيادة برشلونة خلفاً لكومان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موقف مرتضي منصور النهائي من انتخابات نادي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يعلن رسميا فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

حسين المهدي يهنئ داود حسين بعيد ميلاده على "إنستجرام"

نجمة مخضرمة تنضم إلى أبطال مسلسل شهير يعرض في رمضان

"الحرملك" يعيد نجوم الدراما السورية بقوة إلى ليالي رمضان

محمد محب: البساطة سر تميز "ممدوح" في "أنا عندي نصي".. وعيون الزعبي وسعاد والرومي إلتقطوني

انطلاق تصوير أولى حلقات مسلسل "بيضة دهب".. اليوم

أبطال عمل"بيضة دهب" يحتفلون بانتهاء التصوير

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:22 ص

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

عاجل.. موقف مرتضي منصور النهائي من انتخابات نادي الزمالك

12:01 ص

عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

10:01 م

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

12:35 ص

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

04:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements