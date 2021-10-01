انطلاق تصوير "ذهب أيلول" بمشاركة نجوم الأردن





باشرت كوادر مجموعة المركز العربي الإعلامية تصوير المسلسل الاجتماعي "ذهب أيلول" في مواقع عدة في العاصمة الأردنية عمّان، والمسلسل هو باكورة الإنتاجات التي بدأت المجموعة بتنفيذها للموسم المقبل.



يُقدّم "ذهب أيلول" حكايةً في ظِلال الوباء عن معاناة البشر في أوقات اللجوء، إذ يلتقون بمَن تتفتح فيهم براعم الحبِّ والتضامن، ويواجهونَ مَنْ نَمَتْ في دواخلهم بذور الاستغلال؛ كتجّار البشرِ الذين يسلِبون اللاجئين آمالَهم في العيش بكرامة.



وتشارك في المسلسل نخبة من الفنانين الأردنيين والعرب، في مقدّمهم: مرح جبر، عمار شلق، عاكف نجم، شكران مرتجى، دانا جبر، ساري الأسعد، إيلي شالوحي، نور صعب، لونا بشارة، ميثم صالح، حامد مرزوق، علي عليان، أميرة سمير وغيرهم من النجوم والفنانين والمواهب الشابة، والمسلسل يخرجه حماد الزعبي.



