لماذا رفضت هند القحطاني العودة إلى والد أبنائها؟





اعتبرت الفاشينيستا السعودية هند القحطاني أنّ العودة إلى طليقها ووالد أبنائها معاذ ورؤى ومعتز وربى، بمثابة إلقاء نفسها في النار.



وأضافت خلال دردشة مع متابعيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي: "والله إني أكره أن أعود له كما أكره أن أقذف في النار"، موضحةً أنّها من المستحيل أن تعيش معه بسبب غياب الحب".



وأشارت إلى عدم ممانعتها زيارته الولايات المتحدة حيث تقيم مع أولادها من أجل رؤيتهم، فالأمر لا يستدعي ارتباطهما على حد قولها.



وتابعت: "الرجل قادر على فعل كل شيء، ولكن إذا أخل بواجباته، تلقون اللوم على المرأة. هو يستطيع القدوم، الأمر كله لا يتعدى تذكرة ذهاب وعودة".



يُذكر أنّ هند القحطاني أكّدت في تصريحات سابقة أنّها خلعت زوجها الذي تزّوج من امرأة أخرى بعد أن يأس من عودتها إليه.



وقالت: "لو تطبق السماء على الأرض ويتوسط كل البشر، لن أعود له. رفضته لأن قلبي أقفل من ناحيته، إذ تحملته سنوات طويلة قبل أن أنفجر".