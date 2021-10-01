تتجه أنظار محبي الكرة الإنجليزية لمتابعة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.





موقف مانشستر يونايتد وإيفرتون في جدول الدوري الإنجليزي

يحتل إيفرتون المركز الخامس في جدول البريميرليج برصيد 13 نقطة حصدها من 6 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر مباراة واحدة. ويأمل إيفرتون في خطف أحد المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.





في حين يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول البريميرليج برصيد 13 نقطة حصدها من 6 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر مباراة واحدة. ويقود النرويجي أولي جونار سولسكاير أحلام جماهير الشياطين الحمر في استعادة أمجاد السير أليكس فيرجسون والتتويج بلقب البريميرليج بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.





موعد مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون يوم السبت 2 أكتوبر 2021 على ملعب الاولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.





وستقام المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت مصر والساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت السعودية والساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN Sports HD 1 English ببث المباراة.



