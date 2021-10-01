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الأهلي يقترب من تجديد عقد معلول

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 04:01 ص
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
اقترب أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، من الإعلان عن تجديد عقد علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع القلعة الحمراء.

تطورات تجديد عقد معلول مع الأهلي
وينتهي عقد اللاعب التونسي مع الأهلي بنهاية الموسم الجديد، حيث يحق له التوقيع لأي فريق في الميركاتو المقبل.

ويعقد مدير التعاقدات مع اللاعب ووكيله جلسة خلال الأايم القليلة القادمة لإنهاء كافة الأمور على أن يتم الإعلان عن التجديد مباشرة عقب توقيع اللاعب على العقود.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في المباراة المقرر لها 16 أكتوبر المقبل بالنيجر في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال أفريقيا.

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