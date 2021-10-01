الزمالك يصدم بن شرقي بقرار ناري

يسود اتجاه قوى داخل مجلس إدارة نادى الزمالك، لعرض المغربى أشرف بن شرقى لاعب الفريق، للبيع فى حالة ثباته على موقفه الرافض للتجديد، ووضع شروط تعجيزية، مما أدى إلى وصول كافة الجلسات التي عقدت بين الادراة واللاعب لطريق مسدود، بسبب إصراره على وضع الشرط الجزائى المقدر بنصف مليون دولار، وهو ما رفضته إدارة الأبيض.





ويفكر مجلس الأبيض فى عرض بن شرقى للبيع، والاستفادة من المقابل المادى بدلاً من رحيله مجانًا، وتكرار ماحدث مع التونسى فرجانى ساسى، وفى حالة لم تتوصل الإدارة إلى حل بشأن أزمة القيد التي يمر بها النادي حالياً سيتم الإبقاء عليه حتى نهاية عقدة، خصوصًا أن الزمالك لن يتمكن من شراء لاعبين جدد أو قيدهم خلال الفترة الحالية من الانتقالات وفترة الانتقالات فى يناير المقبل.





ووفقاً لما ذكرته بعض المصادر، أن بنشرقي قد تلقى عرضاً بقيمة 2.5 ميلون دولار من الوحدة الإماراتي، ولكن النادى الإماراتى يرغب فى الحصول على اللاعب فى صفقة انتقال حر أو التوقيع معه فى يناير والانتقال فى نهاية الموسم.



