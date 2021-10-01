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اللقاء المنتظر.. موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 04:18 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
يستضيف إسبانيول فريق ريال مدريد في تمام الساعة الرابعة والربع مساء يوم الأحد المقبل الموافق 3 من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب "كورنيلا" في إطار الإسبوع الثامن من الدوري الإسباني.

ويسعى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي للفوز على اسبانيول لكسب ثقة جماهير الملكي من جديد، بعد الخسارة التي لحقت بالفريق أمام شريف في دوري أبطال أوروبا.

فيما يأمل لاعبو المدرب فيسينتي مورينو بيريز مدرب فالنسيا، في خطف نقاط المواجهة لتعويض خسارة الجولة السابقة أمام إشبيلية بهدفين نظيفين على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري برصيد برصيد 17 نقطة من 7 مبارايات، حقق الفوز في 5 وتعادل في 2 ولم يتلقى الخسارة حتى الآن.

بينما يتواجد فالنسيا في المركز الثامن برصيد 12، حيث فاز في 3 مبارايات وتعادل في 2 وتلقى الخساره في مثلهما.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري للدوري الإسباني في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

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