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انقسام في المنتخب بسبب المحترفين

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 04:32 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
شهد الجهاز الفني للمنتخب الوطني حالة من الانقسام بشأن استدعاء المحترفين التسعة لمباريتي ليبيا المقرر إقامتها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في قطر.

وطلب البرتغالي كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الجديد من جهازه المعاون تقرير عن الحالة الفنية لجميع اللاعبين ومن يستطيع المشاركة في المباراتين الهامتين أمام ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.

وشدد الجهاز المعاون على أن تلك المرحلة لا تحتمل التجارب واستدعاء العناصر التي تشارك فقط وهناك اتفاق بشأن عدد من الأسماء على رأسهم محمد صلاح وأحمد حجازي ومحمد النني وأحمد ياسر ريان وكريم حافظ وعمر مرموش وأحمد حسن (كوكا).

وكان الخلاف في الجهاز المعاون للفراعنة بشأن مصطفى محمد عقب أزمته الأخيرة والخوف من حدوث مشكلة جديدة في حالة جلوسه على مقاعد البدلاء بجانب سام مرسي ووجود أكثر من لاعب في مركزه.

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