برشلونة يحسم مصير كومان بعد موقعة أتلتيكو مدريد

تميل إدارة نادي برشلونة الإسباني لعدم الاستعجال في إقالة الهولندي رونالد كومان، المدير الفني للفريق بعد الخسارة أمام بنفيكا بثلاثية في دوري أبطال أوروبا.





ووفقاً لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو الكتالونية" أن كومان سيبقى في منصبه حتى مباراة أتلتيكو مدريد في الجولة القادمة من الليجا يوم السبت القادم، لأن إدارة النادي لا تريد اتخاذ قرارات حاسمة، وتحترم شخصية المدرب الهولندي لكونه من رموز النادي.





وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن مسؤولي البارسا يميلون أكثر لمنح الثقة لكومان، أملا في أن تحدث المستويات التي ظهر بها بيدري وآنسو فاتي تطورا في مستوى الفريق ضد أتلتيكو مدريد.





ولفتت الصحيفة أن من سيحدد مصير الهولندي هي نتائج الفريق وليس أي قرار انفعالي للإسباني خوان لابورتا رئيس النادي، لذا فإن المدرب الهولندي سيبقى في منصبه على الأقل حتى موقعة واندا متروبوليتانو، التي سيقودها من المدرجات استمرارا لتنفيذ قرار عقوبة إيقافه.





وأكدت على أن إدارة برشلونة تواصل البحث عن الخيارات المتاحة في السوق، إذا لم تكن النتائج في صف المدير الفني الهولندي خاصة أن مواجهة أتلتيكو مدريد ستليها فترة التوقف الدولي لخوض مباريات دوري أمم أوروبا.



