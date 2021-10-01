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حقيقة رحيل موسمياني عن الأهلي

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 05:01 ص
بوابة الفجر
محمود دياب
كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة رحيل الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تدريب الفريق خلال الفترة الحالية.

وأكد الإعلامي أحمد شوبير:" الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مستمر مع الفريق حتي نهاية عقده".

وأضاف :"موسيماني، عقده مع الأهلي لمدة موسمين ونصف الموسم، مر موسم ونصف، ويتبقى موسم".

مؤكدًا :"المدرب عقده مستمر مع الفريق الأحمر حتى نهاية الموسم المقبل".

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