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حقيقة رحيل موسمياني عن الأهلي
الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 05:01 ص
محمود دياب
كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة رحيل الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تدريب الفريق خلال الفترة الحالية.
وأكد الإعلامي أحمد شوبير:" الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مستمر مع الفريق حتي نهاية عقده".
وأضاف :"موسيماني، عقده مع الأهلي لمدة موسمين ونصف الموسم، مر موسم ونصف، ويتبقى موسم".
مؤكدًا :"المدرب عقده مستمر مع الفريق الأحمر حتى نهاية الموسم المقبل".