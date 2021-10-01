Advertisements

وافد الزمالك الجديد يقترب من الرحيل

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 05:32 ص
بوابة الفجر
اقترب مهاجم الزمالك الجديد من الانتقال لصفوف نادي فيوتشر إف سي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بسبب أزمة القيد بالنسبة للقلعة البيضاء.

صفقة الزمالك الجديدة تقترب من فيوتشر
وأكدت تقارير صحفية أن نادي فيوتشر يسعى للتعاقد مع عمر كمال عبدالواحد، لاعب الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لمدة موسم.

وكان علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، سبق أن قام بتدريب عمر كمال في المصري الموسم الماضي، ويعلم إمكانيات اللاعب جيدا ويرحب باستعارته في حالة عدم حل أزمة القيد في الزمالك.

وتلقى عمر كمال عبدالواحد عروضًا من أندية محلية لاستعارته في الفترة الحالية ولكنه يؤجل حسم مصيره انتظارا لموقف الزمالك من أزمة القيد.

ويرتبط عمر كمال عبدالواحد بعلاقة وطيدة مع على ماهر حيث قام بتدريبه في الأسيوطي ثم المصري البورسعيدي.

أخبار تهمك

رضا عبد العال يكشف الأسماء الأقرب لمغادرة معسكر المنتخب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يعلن رسميا فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يصدم بن شرقي بقرار ناري

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - ثلاثي برشلونة يطالبون لابورتا بإقالة كومان.. لا يعرف شيئًا عن التدريب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع أشرف بن شرقي

منذ حوالي 21 ساعة

المدرب الأقرب لقيادة برشلونة خلفاً لكومان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. كيروش يستقر على تشكيل مصر لمباراة ليبيريا وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 16 ساعة

رضا عبد العال: المنتخب لم يقدم الأداء المنتظر.. وعلامة استفهام حول مشاركة الشناوي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

منذ يوم

عاجل.. موقف مرتضي منصور النهائي من انتخابات نادي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

ضربة قوية لأتلتيكو مدريد قبل مواجهة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.."شريف" يسجل أول هدف لمصر في عهد كيروش (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:22 ص

التعليم تحدد آليات غلق المدارس حال ظهور إصابات كورونا

عاجل.. موقف مرتضي منصور النهائي من انتخابات نادي الزمالك

12:01 ص

عاجل.. تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

10:01 م

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة مدوية في الزمالك

12:35 ص

عاجل.. موسيماني يرفض رحيل " أخطبوط " الأهلي

04:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements