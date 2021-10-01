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صفقة تبادلية بين آرسنال وإشبيلية

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 05:32 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
كشفت تقارير صحفية، أن أحد كبار الدوري الإنجليزي الممتاز يستهدف إجراء صفقة مقايضة مع إشبيلية الإسباني.

وبحسب صحيفة "لا رازون" الإسبانية، فإن نادي آرسنال يسعى لمقايضة مهاجمه الفرنسي ألكسندر لاكازيت بالمهاجم المغربي لأشبيلة يوسف النصيري.

ونال النصيري إعجاب آرسنال بعد تسجيله 24 هدفًا على مستوى جميع المسابقات في موسم 2020-2021.
ولم يشارك لاكازيت سوى في مباراة واحدة في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد الفشل التاريخي في التأهل لإحدى البطولات الأوروبية للمرة الأولى منذ 26 عامًا، يسعى آرسنال لتعزيز صفوفه بهدف العودة إلى المشاركة القارية.

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