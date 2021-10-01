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الكشف عن موعد رحيل نجم المصري

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 06:02 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
كشف حسن عمار، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، عن موعد رحيل أحمد رفعت جناح الفريق.
حسن عمار ينفي رحيل رفعت عن المصري البورسعيدي

وقال عمار في تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس: "رفعت من العناصر الرئيسية التي لا غني عنها، لا سيما أنه مقيد في قائمة الفريق البورسعيدي المشاركة في كأس الكونفيدرالية في النسخة الجديدة".

وأضاف: "بالفعل وصلتنا بعض العروض الرسمية لضم اللاعب خلال الفترة الأخيرة، لكن تم إرجاؤها جميعًا لشهر يناير المقبل".

وأكمل عضو المصري: "القائمة الأولى لا تضم الصفقات الجديدة، لذلك استمرار أحمد رفعت مهم لنا للمشاركة في الكونفيدرالية".

وأتم قائلا: "نتمنى أن يكون لأحمد رفعت دور معنا في العبور إلى دور الـ32 مكرر من البطولة القارية".

وشارك أحمد رفعت مع المصري في 31 مباراة منذ انضمامه في الصيف الماضي، استطاع من خلالها تسجيل 8 أهداف وصنعت 6 آخرين.

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