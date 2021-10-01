تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة القادمة

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم قبل مباريات الجولة السابعة من عمر البطولة.





ويجلس نادي نابولي على عرش ترتيب الدوري الكالتشيو برصيد 18 نقطة، ويليه إيه سي ميلان، صاحب الـ16 نقطة.





وإليكم جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-

1- نابولي.. 18 نقطة.

2- ميلان.. 16 نقطة.

3- إنتر.. 14 نقطة.

4- روما.. 12 نقطة.

5- فيورنتينا .. 12 نقطة.

6- لاتسيو.. 11 نقطة.

7- أتالانتا.. 11 نقطة.

8- إمبولي.. 9 نقطة.

9- يوفنتوس .. 8 نقطة.

10- بولونيا.. 8 نقطة.

11- تورينو.. 7 نقطة.

12- ساسولو .. 7 نقطة.

13- أودينيزي.. 7 نقطة.

14-فيرونا.. 5 نقطة.

15- ساميدوريا.. 5 نقطة.

16- جنوي.. 5 نقطة.

17- سبيزيا.. 4 نقطة.

18- فينيزيا.. 3 نقطة.

19- كالياري.. 2 نقطة.

10- ساليرنيتانا نقطة.



