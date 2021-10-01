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موعد مباراة الأهلي ويونيون سبورتيف في دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 06:32 ص
بوابة الفجر
محمود دياب
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض منافسات النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي يونيون سبورتيف جيندراماري النيجري، ضمن منافسات دور ال 32، من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان تأهل فريق يونيون سبورتيف جيندراماري النيجري لدور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بفوزه على لوماسيجيه بطل بوروندي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في إياب الدور التمهيدي.

وتقام مباراة الذهاب أحد أيام 15 و16 و17 أكتوبر والعودة أحد أيام 22، 23، 24 من الشهر ذاته.

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