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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل منافسات الجولة القادمة

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 07:02 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات الجولة السابعة والمقبلة من عمر البطولة.

ويجلس ليفربول على عرش جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 14 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المرتبة الثانية مانشستر سيتي.

وإليكم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-
1- ليفربول : 14 نقطة
2- مانشستر سيتي : 13 نقطة
3- تشيلسي : 13 نقطة
4- مانشستر يونايتد : 13 نقطة
5- إيفرتون : 13 نقطة
6- برايتون : 12 نقطة
7- وست هام : 11 نقطة
8 - أستون فيلا : 10 نقاط
9- برينتفورد : 9 نقاط
10 - توتنهام : 9 نقاط
11- واتفورد : 7 نقاط
12- ليستر سيتي : 7 نقاط
13- آرسنال : 6 نقاط
14- كريستال بالاس : 5 نقاط
15- ساوثهامبتون : 4 نقاط
16 - وولفرهامبتون : 3 نقاط
17- نيوكاسل : 3 نقاط
18- ليدز يونايتد : 3 نقاط
19- بيرنلي : نقطتين
20- نورويتش سيتي : لا يوجد نقاط

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