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فرصة كومان الأخيرة.. موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في قمة الدوري الإسباني

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 07:33 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
يستضيف حامل لقب الدوري الإسباني للموسم الكروي الماضي فريق أتلتيكو مدريد نادي برشلونة في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 2 من شهر أكتوبر الجاري، على ملعبه واندا متروبوليتانو في أول مباراة ستشهد حضور كامل الجمهور في معقل "الروخيبلانكوس".

ونجح أتلتيكو مدريد في خطف ثلاث نقاط صعبة من ملعب ميلان حينما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

على الجانب تلقى برشلونة هزيمة ثقيلة بثلاثية نظيفة أمام بنفيكا البرتغالي، خلال اللقاء الذي جمعهما في الجولة الثانية من مجموعات دوري الأبطال.

ويسعى الهولندي رونالد كومان المدير الفني للبارسا، لتصحيح مسار الفريق وحصد نقاط المواجهة، لضمان بقاؤه داخل أسوار قلعة "الكامب نو".

فيما يستغل الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب "الروخيبلانكوس" عامل الأرض والجمهور، لحصد الثلاث نقاط من أجل المنافسة على صدراة الدوري الممتاز.

جدير بالذكر أن المباراة سوف تنقل عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري للدوري الإسباني في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

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