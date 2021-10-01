لقاء العملاقة.. موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يصوب العالم أنظاره نحو قمة الإثارة والمتعة، حينما يتابع مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 3 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية بحلول الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز.





ويسعى ليفربول في حسم نقاط المواجهه لصالحه، للحفاظ على صدارة المسابقة والذى يحتلها بـ14 نقطة.





فيما ستدخل كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، اللقاء بهدف خطف الثلاث نقاط وذلك لمصالحة جماهيرهم عقب الخساره بثنائية أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.





ويحتل الريدز صدارة "البريميرليج" برصيد 14 نقطة بعد مرور 6 جولات، حيث فاز في 4 وتعادل في 2 ولم يتلقى الخسارة حتى الآن.





على جانب آخر يتواجد السيتي في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في واحدة وتلقى الخساره في واحدة أخرى.





ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري للدوري الانجليزي الممتاز في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.



