آخر تطورات تجديد عقد أشرف بن شرقي مع الزمالك

كشف مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، آخر تطورات تجديد عقد الدولي المغربي أشرف بن شرقي، خلال الفترة الحالية.





وشهدت الساعات القليلة الماضية، تقديم اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، عرضا جديدا للنجم المغربي، مع القلعة البيضاء، خاصة وأن عقده ينتهي مع الفريق مع نهاية الموسم الكروي المقبل.





قدمت عرضًا أخيرًا للاعب لتجديد التعاقد معه يتضمن وضع الشرط الجزائي خارج مصر فقط من ناحية، بالإضافة إلى رفع الشرط الجزائي إلى ٤ ملايين دولار.





و تمسك الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك، بضرورة وضع الشرط الجزائي بقيمة نصف مليون دولار فقط على أن يكون داخل وخارج مصر.



