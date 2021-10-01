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شوقي غريب يفكر في الاعتذار عن مهمة المنتخب الأولمبي

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 08:03 ص
بوابة الفجر
يفكر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي الاعتذار عن الاستمرار مع المنتخب في الفترة المقبلة بعد تعرضه لحملة انتقادات عنيفة عقب توليه القيادة الفنية للفراعنة.

شوقي غريب يدرس الرحيل عن المنتخب الأولمبي
وأكدت تقارير صحفية أن شوقي غريب يدرس الاعتذار عن تدريب المنتخب الأوليمبي بعد الهجوم الذي تعرض له مؤخرًا من مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عقب قرار اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة بتعيينه مديرًا فنيًا للمنتخب الأوليمبي.

وأبدى غريب تعجبه من الهجوم الحاد عليه من وسائل الإعلام رغم أنها كانت تشيد به بعد حصول المنتخب الأوليمبي على بطولة إفريقيا ووصوله لأوليمبياد طوكيو.

وأشارت التقارير أن الضغوط التي تعرض لها شوقي غريب مؤخرًا بدأت تجعله يفكر في الاعتذار عن المنصب الجديد ووارد خلال الساعات القليلة المقبلة أن يعلن عن هذا القرار.

وكانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة قد قررت تعيين شوقي غريب مديرًا فنيًا للمنتخب الأوليمبي ومعه معتمد جمال مدرب عام ووائل رياض مدرب مساعد، وطارق سليمان مدرب حراس مرمى.

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