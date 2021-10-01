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دبلوماسي سابق: الإدارة الأمريكية حريصة على وقف إطلاق النار في غزة

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 07:15 ص
جو بايدن
جو بايدن
قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ناقش مع جيك سوليفان مستشار الأمن القومى الأمريكى، الأوضاع في غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، وضرورة إعادة إعمارها ووصول المساعدات الإنسانية في أسرع وقت لتحسين ظروفهم المعيشية.

وأضاف هريدي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الإدارة الأمريكية حريصة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتحقيق هدنة طويلة الأمد بين الإسرائيليين والمقاومة الفلسطينيين، مع ضرورة حل الدوليتين.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مستشار الأمن القومى الأمريكى أكد على أهمية الأمن المائي لمصر بشأن بناء سد النهضة الإثيوبي، لافتا أن الرئيس السيسي أكد على أهمية العلاقات التي تربط مصر بالولايات المتحدة الأمريكية والتي تعد أحد دعائم استقرار الأمن في الشرق الأوسط.

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غزة بوابة الفجر الفجر الرئيس الأمريكي

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