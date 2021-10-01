دبلوماسي سابق: الإدارة الأمريكية حريصة على وقف إطلاق النار في غزة

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ناقش مع جيك سوليفان مستشار الأمن القومى الأمريكى، الأوضاع في غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، وضرورة إعادة إعمارها ووصول المساعدات الإنسانية في أسرع وقت لتحسين ظروفهم المعيشية.





وأضاف هريدي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الإدارة الأمريكية حريصة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتحقيق هدنة طويلة الأمد بين الإسرائيليين والمقاومة الفلسطينيين، مع ضرورة حل الدوليتين.



