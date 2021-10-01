تعرف على شخصية دينا الشربيني في فيلم "حامل اللقب"





تلعب الفنانة دينا الشربينى خلال أحداث فيلم "حامل اللقب"، دور دكتورة وتتعرض لكثير من المواقف الكوميدية مع الفنان هشام ماجد وتتوالى الأحداث بينهما.





بينما يجسد هشام ماجد ضمن أحداث الفيلم شخصية "لاعب كرة قدم"، وتظهر دينا الشربينى زوجته في أحداث الفيلم، ويحدث بينهما مفارقات كوميدية.







