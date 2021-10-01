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تعرف على شخصية دينا الشربيني في فيلم "حامل اللقب"

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 06:43 ص
دينا الشربيني
دينا الشربيني
ولاء عبد الناصر

تلعب الفنانة دينا الشربينى خلال أحداث فيلم "حامل اللقب"،  دور دكتورة وتتعرض لكثير من المواقف الكوميدية مع الفنان هشام ماجد وتتوالى الأحداث بينهما.

بينما يجسد هشام ماجد ضمن أحداث الفيلم شخصية "لاعب كرة قدم"، وتظهر دينا الشربينى زوجته في أحداث الفيلم، ويحدث بينهما مفارقات كوميدية.


يذكر أن  دينا الشربينى، تشارك فى مسلسل لبنانى يحمل عنوان "الزيارة"، حيث بدأت تصوير مشاهدها الفترة الماضية، والعمل من بطولة كارول عبود، إيلي متري، عبدو شاهين، سيرينا الشامي وكوكبة من الممثلين اللبنانيين، وينتمى نوعية العمل 8 حلقات من الرعب والتشويق، ورشة سرد تحت إشراف الكاتبة مريم نعوم وإخراج وإخراج أدولفو مارتينيز.

الكلمات المفتاحية

منوعات فن دينا الشربيني دراما حامل اللقب

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