وزير قطاع الأعمال: تطوير حديقة الميريلاند لن يؤثر على الأشجار التاريخية (فيديو)

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه اجتمع يوم الخميس مع المهندس هشام أبو العطا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والبناء، لافتا إلى أن افتتاح المرحلة الأولي من تطوير حديقة الميريلاند خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.





وأضاف توفيق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المرحلة تشهد تطوير 9 مطاعم وتشغيل النافورة، والمرحلة الثانية المنطقة الخاصة بالدولفين، وتنتهي بالمرحلة الثالثة الخاصة بالترفيه تحت الأرض.



