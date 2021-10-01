"الري": إزالة 64 ألف حالة تعدٍ على نهر النيل خلال 6 سنوات (فيديو)

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إنه خلال الـ6 سنوات الماضية وفي إطار حملة إنقاذ نهر النيل التي تم إطلاقها في يناير عام 2015، جرى إزالة 64 ألف حالة تعدي، بالإضافة لحالات التعدي على آلاف الترع والمصارف والتي تم إزالتها أيضا في جميع محافظات الجمهورية.





وأضاف غانم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن حجم التعديات على نهر النيل بشكل عام بلغت 120 ألف حالة تعدي، تم إزالة 64 ألف حالة منها، والمتبقي منها سيتم إزالته خلال الـ6 أشهر القادمة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



