محافظ بورسعيد: تطوير 3600 وحدة سكنية بمنطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي (فيديو)

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن أعمال تطوير المحافظة تتم منذ عام 2014، بالعديد من المشروعات القومية عملاقة في شرق القناة أو شرق وغرب المحافظة، لافتا إلى أن محافظة بورسعيد أول محافظة رقيمة في مصر وأول من طبقت منظومة التأمين الصحي الشامل.





وأضاف الغضبان في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه تم إعلان محافظة بورسعيد خالية من العشوائيات عام 2018، مشيرا إلى انه يتم تطوير العديد من المناطق السكنية من بينها فاطمة الزهراء، والأمل، بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني لرفع كفاءة المناطق بالإضافة إلى الأنشطة التوعوية.



