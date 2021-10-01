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نيللي كريم تغازل جمهورها عبر إنستجرام
الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 07:13 ص
شاركت الفنانة نيللي كريم، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.
و ظهرت نيللي كريم بإطلالة جذابة مميزة مرتدية بلوزة باللون الأحمر، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.
وكانت آخر أعمال نيللي كريم مسلسل «ضد الكسر»، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه، وشاركها البطولة كل من محمد فراج، لقاء الخميسي، هشام إسماعيل، مصطفي درويش، تارا عماد، حمزة العيلي، نهير أمين، نور إيهاب، لؤي عمران، سينتيا خليفة، جمال يوسف، رمزي العدل، رغدة جلال وكوكبة من النجوم، من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.