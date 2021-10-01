نيللي كريم تغازل جمهورها عبر إنستجرام









شاركت الفنانة نيللي كريم، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





و ظهرت نيللي كريم بإطلالة جذابة مميزة مرتدية بلوزة باللون الأحمر، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.







