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مفسر أحلام: تكرار رؤية الثعابين في المنام يؤكد هذا الأمر
الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 05:34 ص
قال مفسر الأحلام شريف أشرف، إن رؤية الثعابين تدل على العداوة ولكن تكرارها يدل على أن صاحبها مصاب بالسحر أو الأذى، لافنا أن ظهور رمز الحمل في المنام يختلف على حسب سياق وليس شرطا أن يدل على شيء بعينة، ولكنه في الغالب يدل على قدوم مشاكل ونكد وضيق إذا كانت الفتاة عزباء.
وأضاف مفسر الأحلام خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم: الرؤية التي تكون من يفسرها المعبر، أما الحلم يكون من الشيطان، مضيفا أن الرؤية كلما كان توقيتها أقرب للنهار كلما تحققت سريعا.
وتابع شريف أشرف: في حالة ظهور رؤية السيدة المتزوجة لرمز الحمل فإنه يدل على قدوم مولود وتحقيق نوع الجنين الذي ترغب فيه.