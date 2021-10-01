مفسر أحلام: تكرار رؤية الثعابين في المنام يؤكد هذا الأمر

قال مفسر الأحلام شريف أشرف، إن رؤية الثعابين تدل على العداوة ولكن تكرارها يدل على أن صاحبها مصاب بالسحر أو الأذى، لافنا أن ظهور رمز الحمل في المنام يختلف على حسب سياق وليس شرطا أن يدل على شيء بعينة، ولكنه في الغالب يدل على قدوم مشاكل ونكد وضيق إذا كانت الفتاة عزباء.





وأضاف مفسر الأحلام خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم: الرؤية التي تكون من يفسرها المعبر، أما الحلم يكون من الشيطان، مضيفا أن الرؤية كلما كان توقيتها أقرب للنهار كلما تحققت سريعا.



