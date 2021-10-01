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احذر.. تفسير رؤية الخاتم الذهب في المنام للرجال

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 05:36 ص
بوابة الفجر
قال شريف أشرف، مفسر الأحلام من منظور نفسي، إن رؤية الرجل للخاتم الذهب في المنام، يدل على الخزي من خلال تشبهه بالنساء، باعتبار أن النساء هي التي ترتدي الذهب دون الرجال.

وأضاف شريف أشرف خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، ولا يمكن الجزم بتفسير واحد لكل الرموز لكل الأشخاص، فالرؤية تختلف باختلاف حال وظروف الرائي.

وتابع، أن دلالة رؤية الخاتم للفتاة العزباء المرتبطة هو الخطوبة، وللمخطوبة هو الزواج، وللمتزوجة هو الإنجاب، والتي أنجبت يعني أنها سيأتيها أمور جيدة قريبا.

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