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مفسر أحلام: رؤية المنام تتحقق بشكل أسرع في هذه الحالة

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 05:36 ص
بوابة الفجر
قال مفسر الأحلام شريف أشرف، إن الرؤية تكون واضحة ومرموزة يفسرها المعبر، أما الحلم يكون من الشيطان، مضيفا أن الرؤية كلما كان توقيتها أقرب للنهار كلما تحققت سريعا.

وأضاف مفسر الأحلام خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، إن رؤية الثعابين تدل على العداوة ولكن تكرارها يدل على أن صاحبها مصاب بالسحر أو الأذى، لافنا أن ظهور رمز الحمل في المنام يختلف على حسب سياق وليس شرطا أن يدل على شيء بعينة، ولكنه في الغالب يدل على قدوم مشاكل ونكد وضيق إذا كانت الفتاة عزباء.

وتابع شريف أشرف، في حالة ظهور رؤية السيدة المتزوجة لرمز الحمل فإنه يدل على قدوم مولود وتحقيق نوع الجنين الذي ترغب فيه.

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